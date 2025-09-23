62 украинских ветерана будут соревноваться на международных играх в Испании

Фото: Минветеранов

Национальная сборная Украины примет участие в международных спортивных соревнованиях Strong Spirit's Games 2025, которые состоятся с 25 по 29 сентября в Мадриде, Испания

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, передает RegioNews.

В состав украинской команды вошли 62 ветерана и ветеранки, которые участвовали в боевых действиях и получили ранения. Они будут представлять страну в соревнованиях по адаптивным видам спорта, проводимым для ветеранов с инвалидностью и без нее.

По словам министерства, в этом году Strong Spirit's Games состоятся впервые в независимом формате.

В соревнованиях также примут участие представители США, Ирландии, Испании, Эстонии и Грузии – всего более 150 участников.

Справка: Strong Spirit's Games – это международные комплексные соревнования по адаптивным видам спорта для ветеранов боевых действий, как с ранениями, так и без них.

Как известно, впервые украинская сборная принимала участие в этих международных играх в октябре 2024 года, получив 188 медалей, из них 84 золотые, 58 серебряных и 46 бронзовых.

