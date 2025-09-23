Фото з відкритих джерел

Від Фонду "Партнерство за сильну Україну" можна буде отримати грант. Кошти виділятимуть на підтримку та відновлення бізнесу на прифронтових територіях

Про це повідомляє Харківський центр зайнятості, передає RegioNews.

Зазначається, що це багатостороння донорська ініціатива Уряду України та семи держав-партнерів, що реалізує проєкти в прифронтових і постраждалих від війни громадах, а також на національному рівні.

Мета програми — підтримка стійкості держави в умовах російської агресії завдяки наданню критично важливої підтримки місцевим громадам у співпраці з українськими державними органами, громадянським суспільством, медіа та приватним сектором.

Програма спрямована на стабілізацію бізнес-операцій, підтриманні їхньої довгострокової життєздатності та посиленні економічної стійкості громад через практичні та інклюзивні рішення для підприємців і самозайнятих осіб.

"Заявники повинні продемонструвати спроможність працювати у таких цільових громадах Харківської області: Слобожанська, Краснокутська, Балаклійська, Мереф’янська, Чугуївська, Солоницівська, Печенізька, Богодухівська, Шевченківська, Великобурлуцька, Харківська", - зазначають представники.

Загалом видадуть до 7 грантів. Очікувана тривалість гранту становить до 12 місяців. Очікувана сума кожного окремого гранту становитиме до 2 770 000 гривень. Дедлайн: 13 жовтня.

Більш детально про умови участі можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, у Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців.