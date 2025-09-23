11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 16:55

У прифронтових регіонах можна буде отримати грант на бізнес: кого стосується

23 вересня 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від Фонду "Партнерство за сильну Україну" можна буде отримати грант. Кошти виділятимуть на підтримку та відновлення бізнесу на прифронтових територіях

Про це повідомляє Харківський центр зайнятості, передає RegioNews.

Зазначається, що це багатостороння донорська ініціатива Уряду України та семи держав-партнерів, що реалізує проєкти в прифронтових і постраждалих від війни громадах, а також на національному рівні.

Мета програми — підтримка стійкості держави в умовах російської агресії завдяки наданню критично важливої підтримки місцевим громадам у співпраці з українськими державними органами, громадянським суспільством, медіа та приватним сектором.

Програма спрямована на стабілізацію бізнес-операцій, підтриманні їхньої довгострокової життєздатності та посиленні економічної стійкості громад через практичні та інклюзивні рішення для підприємців і самозайнятих осіб.

"Заявники повинні продемонструвати спроможність працювати у таких цільових громадах Харківської області: Слобожанська, Краснокутська, Балаклійська, Мереф’янська, Чугуївська, Солоницівська, Печенізька, Богодухівська, Шевченківська, Великобурлуцька, Харківська", - зазначають представники.

Загалом видадуть до 7 грантів. Очікувана тривалість гранту становить до 12 місяців. Очікувана сума кожного окремого гранту становитиме до 2 770 000 гривень. Дедлайн: 13 жовтня.

Більш детально про умови участі можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, у Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гранти уряд фонд Харківська область
YASNO приймає заявки на грант: хто може отримати допомогу на бізнес
22 вересня 2025, 14:05
Харківські аграрії можуть отримати допомогу через Державний аграрний реєстр
18 вересня 2025, 13:15
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Львівщині митники вилучили російські добавки та волосся з Африки на понад мільйон гривень
23 вересня 2025, 18:03
На Київщині 21-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок сутички
23 вересня 2025, 17:57
На Рівненщині командир в/ч змушував підлеглих будувати його будинок
23 вересня 2025, 17:41
Кава в Україні подорожчає: на скільки підскочать суми у чеку
23 вересня 2025, 17:36
У Запоріжжі легковик врізався в електроопору: водія затисло в салоні
23 вересня 2025, 17:23
У Києві померла 24-річна породілля з опіками понад 80% тіла після удару по Святошинському району
23 вересня 2025, 17:13
Легковик і мотоцикл зіткнулися на Івано-Франківщині – постраждав 15-річний мотоцикліст
23 вересня 2025, 16:58
Росіяни атакували дроном громаду на Сумщині: двоє поранених
23 вересня 2025, 16:47
"Системно працюємо з депутатами Верховної Ради України для посилення підтримки громад Харківської області", — Олег Синєгубов
23 вересня 2025, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »