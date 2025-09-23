РФ обстреляла Украину тремя ракетами и более сотней дронов: как отработала ПВО
В ночь на 23 сентября россияне запустили по Украине три баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 115 ударных БпЛА типов Shahed, Гербера и беспилотников других типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а обломки сбитых беспилотников упали на 8 локациях.
Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Снаряды попали в приватный сектор и объекты промышленной инфраструктуры. Погиб мужчина.
Кроме того, из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пассажирские поезда курсируют с задержками.