РФ обстріляла Україну трьома ракетами та понад сотнею дронів: як відпрацювала ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 вересня росіяни запустили по Україні три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 115 ударних БпЛА типів Shahed, Гербера і безпілотників інших типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 103 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет і 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а уламки збитих безпілотників впали на 8 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня російські війська завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Снаряди влучили в приватний сектор та об'єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік.

Окрім того, через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області пасажирські поїзди курсують із затримками.