23 сентября 2025, 06:48

Встреча Зеленского и Трампа: что запланировано на полях Генассамблеи ООН

23 сентября 2025, 06:48
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 сентября, выступит на открытии 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Об этом сообщили источники "Суспильного", передает RegioNews.

По информации источников, в течение дня глава государства проведет серию двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. В начале переговоров запланированы краткие заявления для СМИ.

Также Зеленский встретится с:

  • президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер,
  • президентом Мозамбика Даниэлем Шапу,
  • президентом Бразилии Луисом Инасиу Луло да Силвой,
  • наследным принцем Лихтенштейна Алоизом,
  • премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Вместе с первой леди Еленой Зеленской президент примет участие в заседании Международной коалиции по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

Отдельно запланировано выступление Зеленского на английском языке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине.

Вечером президентская пара будет присутствовать на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией, в честь глав государств – участников Генассамблеи.

Как известно, Зеленский и первая леди прибыли в Нью-Йорк 22 сентября.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп и Зеленский встретятся 23 сентября.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что единственным способом прекратить боевые действия в Украине есть получение четких гарантий безопасности, в том числе от США. По его словам, только при проявлении смелости со стороны американского президента можно завершить войну.

Читайте также: И костюм, и встреча совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев в Трамп

Дональд Трамп Украина США война ООН Зеленский встреча встречи
