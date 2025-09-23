Зустріч Зеленського й Трампа: що заплановано на полях Генасамблеї ООН

Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 вересня, виступить на відкритті 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку

Про це повідомили джерела Суспільного, передає RegioNews.

За інформацією джерел, упродовж дня глава держави проведе серію двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. На початку переговорів заплановані короткі заяви для ЗМІ.

Також Зеленський зустрінеться з:

президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер,

президентом Мозамбіку Даніелем Шапу,

президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою,

спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом,

прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Разом із першою леді Оленою Зеленською президент візьме участь у засіданні Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, викрадених Росією.

Окремо заплановано виступ Зеленського англійською мовою на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому Україні.

Увечері президентська пара буде присутня на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією, на честь глав держав – учасників Генасамблеї.

Як відомо, Зеленський і перша леді прибули до Нью-Йорка 22 вересня.

Раніше у Білому домі підтвердили, що Трамп і Зеленський зустрінуться 23 вересня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що єдиним способом припинити бойові дії в Україні є отримання чітких гарантій безпеки, зокрема від США. За його словами, лише за умови прояву сміливості з боку американського президента можна завершити війну.

Читайте також: І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа