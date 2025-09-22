20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
18:30  22 вересня
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
18:29  22 вересня
На Прикарпатті чоловік вбив знайомого сокирою
22 вересня 2025, 23:55

Як в Україні змінились ціни на продукти: що подорожчало більше, а що подешевшало

22 вересня 2025, 23:55
Ілюстративне фото
В Україні минулого тижня овочі переважно падали в ціні. Проте були й продукти, які подорожчали

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Білокачанна капуста дорожчала два тижні поспіль. Тепер вона подешевшала до 5-20 гривень за кілограм. Подешевшали також морква (до 6-12 гривень за кілограм) та столові буряки (до 5-10 гривень за кілограм). Впали в ціні помідори (до 12-14 гривень за кілограм) та перець Білозерка (до 25-35 гривень за кілограм.

Подорожчали огірки. Виробники підняли відпускні ціни на свою продукцію до 20-40 гривень за кілограм. Зросли ціни на петрушку та салат.

При цьому подешевшали також броколі (до 40-55 гривень за кілограм) та пекінська капуста (до 25-35 гривень за кілограм). Водночас розширився діапазон цін на цвітну капусту (20-50 гривень за кілограм) та цукрову кукурудзу (5-12 гривень за кілограм).

Нагадаємо, на початку вересня в Україні почало дешевшати вершкове масло. За словами експертів, падіння попиту зумовлене скороченням експортної активності та зниженням інтересу з боку європейських трейдерів.

ціни овочі
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
07 серпня 2025
