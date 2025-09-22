Ілюстративне фото

В Україні минулого тижня овочі переважно падали в ціні. Проте були й продукти, які подорожчали

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Білокачанна капуста дорожчала два тижні поспіль. Тепер вона подешевшала до 5-20 гривень за кілограм. Подешевшали також морква (до 6-12 гривень за кілограм) та столові буряки (до 5-10 гривень за кілограм). Впали в ціні помідори (до 12-14 гривень за кілограм) та перець Білозерка (до 25-35 гривень за кілограм.

Подорожчали огірки. Виробники підняли відпускні ціни на свою продукцію до 20-40 гривень за кілограм. Зросли ціни на петрушку та салат.

При цьому подешевшали також броколі (до 40-55 гривень за кілограм) та пекінська капуста (до 25-35 гривень за кілограм). Водночас розширився діапазон цін на цвітну капусту (20-50 гривень за кілограм) та цукрову кукурудзу (5-12 гривень за кілограм).

Нагадаємо, на початку вересня в Україні почало дешевшати вершкове масло. За словами експертів, падіння попиту зумовлене скороченням експортної активності та зниженням інтересу з боку європейських трейдерів.