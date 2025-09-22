Фото: Андрій Єрмак

У рамках ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій повернули 18-річних підлітків. Обидва хлопці після школи відмовились вступати до російських університетів попри тиск окупантів

Про це розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Хлопці хотіли виїхати на територію, підконтрольну України. Однак це було небезпечно. Проте одного дня росіяни вручили їм повістки. З'явилась реальна загроза примусового призову до армії РФ на війну проти України. Тоді 18-річні хлопці наважились на небезпечний виїзд. Сьогодні вони вже в безпеці. Мріють вивчитися у морській академії та стати моряками.

"Тепер вони можуть мріяти без страху й вільно планувати майбутнє. Зараз вони отримують усю необхідну допомогу з відновленням документів, а також психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап життя. Дякую Українській мережі за права дитини та всім партнерам за допомогу в порятунку хлопців", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.