Иллюстративное фото

Еще 16 украинских детей вернулись с временно оккупированных территорий. Среди них мальчики и девушки всех возрастов

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Среди детей, вернувшихся на подконтрольную Украине территорию, 15-летняя девушка, выехавшая с оккупированной территории вместе с тетей. Ее родителей и старшего брата россияне приговорили к многолетним срокам в колонии по сфабрикованным делам.

14-летняя девочка и ее 7-летняя сестра потеряли дом и все вещи после пожара, полностью уничтожившего их жилье. Еще одна 15-летняя девушка вместе с родителями три года почти не выходила из дома. Семья жила в страхе, боясь, что в любой день оккупанты могут забрать детей. 10-летнего мальчика россияне пытались забрать у родителей.

"Сегодня все они уже в безопасности в Украине, где получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой, мирной жизни", – рассказал Андрей Ермак.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.