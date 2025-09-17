21:12  17 сентября
В Тернопольской области нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и наехал на полицейского
19:10  17 сентября
В Полтавской области российский дрон попал в АЗС
15:55  17 сентября
Возле ЗАЭС после обстрела поднялся дым: что происходит
17 сентября 2025, 20:40

Утратили дом и жили в страхе: Украина вернула из оккупации еще одну группу детей

17 сентября 2025, 20:40
Иллюстративное фото
Еще 16 украинских детей вернулись с временно оккупированных территорий. Среди них мальчики и девушки всех возрастов

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Среди детей, вернувшихся на подконтрольную Украине территорию, 15-летняя девушка, выехавшая с оккупированной территории вместе с тетей. Ее родителей и старшего брата россияне приговорили к многолетним срокам в колонии по сфабрикованным делам.

14-летняя девочка и ее 7-летняя сестра потеряли дом и все вещи после пожара, полностью уничтожившего их жилье. Еще одна 15-летняя девушка вместе с родителями три года почти не выходила из дома. Семья жила в страхе, боясь, что в любой день оккупанты могут забрать детей. 10-летнего мальчика россияне пытались забрать у родителей.

"Сегодня все они уже в безопасности в Украине, где получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой, мирной жизни", – рассказал Андрей Ермак.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.

дети оккупация
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек
18 сентября 2025, 00:30
"Финальный аккорд этой истории": солист группы "Друга ріка" подтвердил роман с Соколовой, но есть нюанс
18 сентября 2025, 00:00
Малина дорожает, дыня дешевеет: как изменились цены на фрукты в Украине
17 сентября 2025, 23:30
Во Львовской области построят птицефабрику мощностью более 300 тыс. кур в год
17 сентября 2025, 23:15
Спасатели вторые сутки тушат пожар на Хортице
17 сентября 2025, 22:29
В Тернопольской области нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и наехал на полицейского
17 сентября 2025, 21:12
В Украине начал дешеветь картофель
17 сентября 2025, 20:59
Во Львовской области расследуют хищение бюджета на ремонте детской больницы
17 сентября 2025, 20:10
Правительство расширило программу "Пакет школьника"
17 сентября 2025, 19:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
