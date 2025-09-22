Иллюстративное фото

В сети показали видео, как российский дрон бил по нефтебазе. Украинский спасатель оказался рядом

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Украинский пожарный снял на видео удар реактивного шахеда. Удар произошел буквально в нескольких метрах от спасателя. Один из пожарных оказался в воде во всем снаряжении: он бросился в воду, чтобы укрыться от удара.

Напомним, ранее на Черниговщине россияне атаковали спасателей, когда они тушили пожар после предварительного обстрела. В результате атаки трое спасателей пострадали.