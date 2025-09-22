Ілюстративне фото

У мережі показали відео, як російський дрон бив по нафтобазі. Український рятувальник опинився поруч

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Український пожежник зняв на відео удар реактивного шахеда. Удар стався буквально в кількох метрах від рятувальника. Один з вогнеборців опинився у воді у всьому споряджені: він кинувся у воду, щоб сховатися від удару.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок атаки троє рятувальників постраждали.