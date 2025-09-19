Ілюстративне фото

Ще одну групу підлітків вдалось врятувати з тимчасово окупованих територій. Зараз вони вже в безпеці та отримують психологічну допомогу

Про це повідомляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Серед врятованих підлітків, зокрема, 18-річна дівчина, яка разом із мамою жила в окупованому Криму. В них не було можливостей виїхати самостійно, тому вони постійно змінювали місце проживання, щоб уникнути переслідувань російських спецслужб.

Іншу дівчину росіяни постійно змушували вступати до університету у РФ після закінчення школи. Проте вона мріяла повернутися в Україну та вчитися тут.

Серед групи врятованих також 19-річний хлопець. Він довго боявся виїжджати, бо на одному з блокпостів росіяни могли його затримати та мобілізаувати до російської армії.

"Дякую Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та всім партнерам, які сприяли цьому порятунку. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", - каже Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.