В Донецкой области 10-летний мальчик больше года ухаживал за лежащими братьями – начато расследование

Фото: Офис Генпрокурора

Донецкая областная прокуратура начала расследование потенциального бездействия работников Службы по делам детей Белозерского городского совета, из-за которой трое детей более года оставались без надлежащего ухода

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о трех братьях из Покровского района, которые после смерти бабушки, вероятно, остались без должной опеки. Двое из них – 13-летние дети с тяжелым генетическим заболеванием, прикованные к постели.

Проверяется информация о том, что более года единственным, кто за ними ухаживал, был 10-летний младший брат Платон, который собственными силами кормил, поел и ухаживал за мальчиками, а во время обстрелов – самостоятельно спускал их в подвал.

10-летний Платон. Фото: "Украинская правда. Жизнь"

Красный Крест эвакуировал детей в Черновцы. Состояние мальчиков шокировало даже опытных врачей.

По данным медиков, дети попали в благотворительный центр в крайне тяжелом состоянии: истощенные, с многочисленными нелеченными травмами и без необходимой медицинской помощи.

Фото: "Украинская правда. Жизнь"

В рамках уголовного производства прокуроры инициировали проведение необходимых следственных действий и подготовили ряд запросов в профильные службы для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 12 сентября в девяти населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация детей, оставались 1372 семьи с 1743 детьми.