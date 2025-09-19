Фото: Минобороны

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

По данным следователей, поставщики формировали цену продуктового комплекта по средней стоимости всех позиций каталога. Благодаря этому появилась возможность манипуляций. В частности, завышали цены на картофель и занижали стоимость сезонных ягод и фруктов, почти никто не заказывал.

В результате две компании, подконтрольные одной владелице, получили 733 миллиона гривен прибыли сверх норм. Часть этих средств была выведена под видом дивидендов и финпомощи связанным компаниям, а дальше эти средства могли быть потрачены на покупку гостиниц в Хорватии и другой недвижимости.

Также к преступлению причастно должностное лицо Министерства обороны, которое подписывало договоры. После того как информация попала в медиа, цены на популярные продукты снизили. Это сохранило для бюджета 788 миллионов гривен.

Напомним, что в течение 2022-2023 годов Министерство обороны обеспечивало военные продукты путем закупки. Это происходило так: закупали комплект продуктов согласно каталогу с 409 наименованиями. Однако цены были завышены на наиболее востребованные продукты и занижены на менее востребованные.

Особо вызвала бурную реакцию общества цена на яйца: их закупали по 17 гривен за штуку.