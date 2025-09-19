12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 20:45

"Золотые" яйца для ВСУ: НАБУ и САП завершили расследование

19 сентября 2025, 20:45
Читайте також українською мовою
Фото: Минобороны
Читайте також
українською мовою

Следствие по делу по хищению средств в украинской армии завершено. Стали известны детали

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

По данным следователей, поставщики формировали цену продуктового комплекта по средней стоимости всех позиций каталога. Благодаря этому появилась возможность манипуляций. В частности, завышали цены на картофель и занижали стоимость сезонных ягод и фруктов, почти никто не заказывал.

В результате две компании, подконтрольные одной владелице, получили 733 миллиона гривен прибыли сверх норм. Часть этих средств была выведена под видом дивидендов и финпомощи связанным компаниям, а дальше эти средства могли быть потрачены на покупку гостиниц в Хорватии и другой недвижимости.

Также к преступлению причастно должностное лицо Министерства обороны, которое подписывало договоры. После того как информация попала в медиа, цены на популярные продукты снизили. Это сохранило для бюджета 788 миллионов гривен.

Напомним, что в течение 2022-2023 годов Министерство обороны обеспечивало военные продукты путем закупки. Это происходило так: закупали комплект продуктов согласно каталогу с 409 наименованиями. Однако цены были завышены на наиболее востребованные продукты и занижены на менее востребованные.

Особо вызвала бурную реакцию общества цена на яйца: их закупали по 17 гривен за штуку.

НАБУ САП расследование коррупция
