Фото: Міноборони

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідчих, постачальники формували ціну продуктового комплекту за середньою вартістю всіх позицій каталогу. Завдяки цьому з'явилась можливість для маніпуляцій. Зокрема, завищували ціни на картоплю та занижували вартість сезонних ягід та фруктів, які майже ніхто не замовляв.

Внаслідок цього дві компанії, які підконтрольні одній власниці, отримали 733 мільйони гривень прибутку понад норми. Частина цих коштів була виведена під виглядом дивідендів і фіндопомоги пов’язаним компаніям, а далі ці кошти могли бути витрачені на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

Також до злочину причетний посадовець Міністерства оборони, який підписував договори. Після того як інформація потрапила до медіа, ціни на популярні продукти знизили. Це зберегло для бюджету 788 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що протягом 2022-2023 років Міністерство оборони забезпечувало військових продуктами шляхом закупівлі. Це відбувалось так: закуповували комплект продуктів, згідно з каталогом з 409 найменуваннями. Проте ціни були завищені на найбільш затребувані продукти, і занижені на менш затребувані.

Особливо викликала бурхливу реакцію суспільства ціна на яйця: їх закуповували по 17 гривень за штуку.