12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 14:50

2,4 млн грн "боевых" без боев: в Сумской области будут судить военного чиновника

17 сентября 2025, 14:50
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы передать в суд дело о миллионных злоупотреблениях в воинской части Сумской области

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

В Сумской области в суд был передан обвинительный акт в отношении начальника одной из групп штаба воинской части. По данным Национальной полиции, чиновника подозревают в безосновательном начислении более 2,4 миллиона гривен дополнительных выплат военнослужащим.

Чиновнику грозит длительное заключение

Следствие установило, что в июне 2025 года мужчину объявили о подозрении. Речь идет о выплатах шести военным, которые не участвовали в боевых действиях. Каждому из них были назначены по 100 тысяч гривен "боевых" и единовременные премии в размере 70 тысяч гривен. Таким образом, государству нанесен ущерб на миллионы гривен.

Речь идет о более 2,4 млн грн выплат

Согласно версии следователей, именно фигурант предоставлял указания подчиненным о внесении недостоверных данных в служебные документы. Это дало основания для незаконного начисления вознаграждений. Доказательства, собранные в ходе расследования, были переданы в суд.

В настоящее время должностное лицо будет ждать рассмотрения дела в суде. Ему инкриминируют умышленные действия, подпадающие под статью Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Донецкой области военный руководитель организовал фиктивные выплаты подчиненным на сумму более 2 миллионов гривен. Следствие выясняет новые обстоятельства дела, которые могут свидетельствовать о более широком масштабе злоупотреблений.

16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
