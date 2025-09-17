Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы передать в суд дело о миллионных злоупотреблениях в воинской части Сумской области

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

В Сумской области в суд был передан обвинительный акт в отношении начальника одной из групп штаба воинской части. По данным Национальной полиции, чиновника подозревают в безосновательном начислении более 2,4 миллиона гривен дополнительных выплат военнослужащим.

Чиновнику грозит длительное заключение

Следствие установило, что в июне 2025 года мужчину объявили о подозрении. Речь идет о выплатах шести военным, которые не участвовали в боевых действиях. Каждому из них были назначены по 100 тысяч гривен "боевых" и единовременные премии в размере 70 тысяч гривен. Таким образом, государству нанесен ущерб на миллионы гривен.

Речь идет о более 2,4 млн грн выплат

Согласно версии следователей, именно фигурант предоставлял указания подчиненным о внесении недостоверных данных в служебные документы. Это дало основания для незаконного начисления вознаграждений. Доказательства, собранные в ходе расследования, были переданы в суд.

В настоящее время должностное лицо будет ждать рассмотрения дела в суде. Ему инкриминируют умышленные действия, подпадающие под статью Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Донецкой области военный руководитель организовал фиктивные выплаты подчиненным на сумму более 2 миллионов гривен. Следствие выясняет новые обстоятельства дела, которые могут свидетельствовать о более широком масштабе злоупотреблений.