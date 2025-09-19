Скандал с недвижимостью в США: в Умерова опровергли данные ЦПК

Фото: Reuters

Прессслужба секретаря Совета нацбезопасности Рустема Умерова сообщила, что он и его семья "не владеют и никогда не владели ни одним объектом недвижимости в США"

Об этом говорится в комментарии для "Радио Свобода", передает RegioNews.

В пресс-службе пояснили, что в США семья Умерова арендует одну квартиру, указанную в декларации. Еще два объекта недвижимости, упомянутые в публикации Центра противодействия коррупции (ЦПК) принадлежат родителям и брату, которые покрывают расходы на аренду самостоятельно. Все другие объекты, о которых упоминает ЦПК, не имеют никакого отношения к семье.

В пресс-службе добавили, что "никакой скрытой собственности нет", а все имущество, подлежащее декларированию, задекларировано в соответствии с законом. Семья Умерова имеет свой бизнес в США, который существовал до начала политической карьеры чиновника.

"Материал построен на косвенных упоминаниях и технических регистрациях на одном из неофициальных сайтов в США, не доказывающих права собственности, а ни одного подтвержденного документа о владении недвижимостью или выписок из реестров – не предоставлено, потому что их не существует", – отметили в пресс-службе.

Как известно, 18 сентября "Центр противодействия коррупции" заявил, что с помощью американских баз данных, платных и открытых, обнаружил восемь объектов недвижимости в США, "связанных с семьей Умеровых".

Напомним, Рустем Умеров недавно возглавил Совет национальной безопасности и обороны. Пост министра обороны вместо него теперь занимает Денис Шмигаль.

Читайте также: Семья Умерова в США, Украина под ударами дронов — ЦПК критикует министра