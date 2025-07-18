Умерова назначили секретарем СНБО
Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ, подписанный президентом Владимиром Зеленским.
Сегодня, 18 июля, Зеленский издал указ освобождения Литвиненко от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а его место занял Умеров.
Рустем Умеров стал 15-м секретарем СНБО.
Раньше мы писали о том, кто возглавит Минобороны вместо Умерова.
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