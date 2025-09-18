фото: Віталій Носач, РБК-Україна

В Центре противодействия коррупции рассказали о трех квартирах во Флориде и одной — в Нью-Йорке и четырех виллах вблизи Майами. По данным активистов, там проживали или все еще живут члены семьи секретаря СНБО Рустема Умерова

Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, передает RegioNews.

В декларации бывшего министра обороны Рустема Умерова за прошлый год говорится, что его жена Лейля Умерова и трое детей проживают в США. По данным активистов, у семьи Умерова восемь объектов недвижимости в США.

В декларации говорится, что супруга Умерова арендует квартиру в США площадью 137,4 м² с октября 2019 года. Там проживают сам Рустем Умеров и трое детей.

По данным с сайта Usphonebook, Лейля Умерова с сентября 2018 года проживала в престижном жилом комплексе Chalfonte на первой линии океана в Бока-Ратоне, курортном городке на побережье Флориды. Апартаменты в этом комплексе стоят миллион долларов, а аренда обходится в 9-10 тысяч долларов в месяц. Это был единственный объект, который указал Рустем Умеров в декларации.

При этом он зарегистрирован в другой квартире в этом же комплексе площадью 134,5 м², где проживает его жена, которая указывала этот адрес во время обновления водительского удостоверения в 2019 году. Там аренда стоит около 7 тысяч долларов в месяц.

Еще одна квартира в Chalfonte, которую арендовал отец Умерова, Энвер Умеров, зарегистрирована с 31 мая 2020 года. Жилье оценивается в 1,2 миллиона долларов, а аренда составляет 7,2 тысяч долларов.

Также, по данным активистов, с 2025 года Рустем Умеров арендует 2-х комнатную квартиру на Мангеттене в Нью-Йорке площадью 90,2 м². Там аренда составляет около 7,7 тысяч долларов в месяц, а ее стоимость составляет 1,3 миллиона долларов.

У Бока-Ратон супруга Рустема Умерова с 10 октября 2017 года по июль 2025 года была зарегистрирована в вилле, в адрес которой был привязан ее американский номер. Этот же адрес указывал Рустем Умеров в 2017 году. Оценочная стоимость этой недвижимости составляет более 900 тысяч долларов. Аренда там составляет 7 тысяч долларов в месяц.

Также есть другая вилла, связанная с фирмой, которую жена Умерова зарегистрировала в 2021 году, получая доходы более миллиона гривен ежегодно. Вилла стоит 4,5 тысяч долларов в месяц (аренда). Сама же фирма оформлена на брата жены секретаря СНБО.

Также брат Умерова с семьей зарегистрирован в вилле площадью 283 м², стоимостью 1,29 миллиона долларов. Арендовать за месяц такое жилье будет стоить около 10 тысяч долларов.

При этом СНБО подтвердил, что эта информация о проживании семьи Умерова чувствительна с точки зрения безопасности, поэтому они не разглашают такие данные. Там также отметили, что информация об арендованной квартире Умерова была внесена в декларацию.

Кроме того, по словам представителей СНБО, родственники Умерова проживают только в двух из перечисленных объектов недвижимости, и что Рустем Умеров не финансирует их проживание. Все операции родственников выполняются ими самостоятельно.

Напомним, Рустем Умеров недавно возглавил Совет национальной безопасности и обороны. Пост министра обороны вместо него теперь занимает Денис Шмигаль.