Скриншот с видео

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Типичный Львов", передает RegioNews.

Во Львове обнаружили прослушивающее устройство в кабинете городского головы Андрея Садового. О находке он сообщил лично. По его словам, технику отдали в ремонт после того, как она начала работать с перебоями.

В ходе проверки специалисты установили, что в зарядный блок радиотелефона были встроены дополнительные элементы. Внутри была обнаружена SIM-карта, карта памяти и микрофон, что может свидетельствовать о попытке организовать скрытую слежку.

Согласно предварительной информации неизвестные пытались замаскировать устройство под обычный блок питания. Подробности и обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Расследование должно определить, кто установил "жучок" и с какой целью он использовался.

Ранее сообщалось, в квартире народного депутата Алексея Гончаренко обнаружили прослушивание.