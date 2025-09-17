"Прослушка" в кабинете Садового: мэр Львова лично рассказал, как нашли устройство
Во Львове технический сбой радиотелефона привел к разоблачению оборудования, которое могло использоваться для прослушивания
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Типичный Львов", передает RegioNews.
Во Львове обнаружили прослушивающее устройство в кабинете городского головы Андрея Садового. О находке он сообщил лично. По его словам, технику отдали в ремонт после того, как она начала работать с перебоями.
В ходе проверки специалисты установили, что в зарядный блок радиотелефона были встроены дополнительные элементы. Внутри была обнаружена SIM-карта, карта памяти и микрофон, что может свидетельствовать о попытке организовать скрытую слежку.
Согласно предварительной информации неизвестные пытались замаскировать устройство под обычный блок питания. Подробности и обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Расследование должно определить, кто установил "жучок" и с какой целью он использовался.
