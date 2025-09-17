12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 17:45

"Прослушка" в кабинете Садового: мэр Львова лично рассказал, как нашли устройство

17 сентября 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Во Львове технический сбой радиотелефона привел к разоблачению оборудования, которое могло использоваться для прослушивания

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Типичный Львов", передает RegioNews.

Во Львове обнаружили прослушивающее устройство в кабинете городского головы Андрея Садового. О находке он сообщил лично. По его словам, технику отдали в ремонт после того, как она начала работать с перебоями.

В ходе проверки специалисты установили, что в зарядный блок радиотелефона были встроены дополнительные элементы. Внутри была обнаружена SIM-карта, карта памяти и микрофон, что может свидетельствовать о попытке организовать скрытую слежку.

Согласно предварительной информации неизвестные пытались замаскировать устройство под обычный блок питания. Подробности и обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Расследование должно определить, кто установил "жучок" и с какой целью он использовался.

Ранее сообщалось, в квартире народного депутата Алексея Гончаренко обнаружили прослушивание.

Львов расследование мер прослушка Андрей Садовый город
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
