Скандал із нерухомістю в США: в Умєрова спростували дані ЦПК

Фото: Reuters

Пресслужба секретаря Ради нацбезпеки Рустема Умєрова повідомила, що він та його родина "не володіють і ніколи не володіли жодним об'єктом нерухомості в США"

Про це йдеться в коментарі для "Радіо Свобода", передає RegioNews.

У пресслужбі пояснили, що в США родина Умєрова орендує одну квартиру, яка вказана в декларації. Ще два об'єкти нерухомості, згадані в публікації Центру протидії корупції (ЦПК), належать батькам та брату, які покривають витрати на оренду самостійно. Усі інші об'єкти, про які згадує ЦПК, не мають жодного стосунку до родини.

У пресслужбі додали, що "жодної прихованої власності немає", а все майно, яке підлягає декларуванню, задеклароване відповідно до закону. Родина Умєрова має власний бізнес у США, який існував до початку політичної кар'єри посадовця.

"Матеріал побудований на непрямих згадках і технічних реєстраціях на одному з неофіційних сайтів в США, які не доводять права власності, а жодного підтвердженого документа про володіння нерухомістю чи витягів з реєстрів – не надано, бо їх не існує", – зазначили у пресслужбі.

Як відомо, 18 вересня "Центр протидії корупції" заявив, що за допомогою американських баз даних, платних і відкритих, знайшов вісім об'єктів нерухомості у США, "пов'язаних із родиною Умєрових".

Нагадаємо, Рустем Умєров нещодавно очолив Раду національної безпеки та оборони. Посаду міністра оборони замість нього тепер обіймає Денис Шмигаль.

Читайте також: Родина Умєрова у США, Україна під ударами дронів — ЦПК критикує міністра