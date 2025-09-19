12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2025, 15:19

Скандал із нерухомістю в США: в Умєрова спростували дані ЦПК

19 вересня 2025, 15:19
Читайте также на русском языке
Фото: Reuters
Читайте также
на русском языке

Пресслужба секретаря Ради нацбезпеки Рустема Умєрова повідомила, що він та його родина "не володіють і ніколи не володіли жодним об'єктом нерухомості в США"

Про це йдеться в коментарі для "Радіо Свобода", передає RegioNews.

У пресслужбі пояснили, що в США родина Умєрова орендує одну квартиру, яка вказана в декларації. Ще два об'єкти нерухомості, згадані в публікації Центру протидії корупції (ЦПК), належать батькам та брату, які покривають витрати на оренду самостійно. Усі інші об'єкти, про які згадує ЦПК, не мають жодного стосунку до родини.

У пресслужбі додали, що "жодної прихованої власності немає", а все майно, яке підлягає декларуванню, задеклароване відповідно до закону. Родина Умєрова має власний бізнес у США, який існував до початку політичної кар'єри посадовця.

"Матеріал побудований на непрямих згадках і технічних реєстраціях на одному з неофіційних сайтів в США, які не доводять права власності, а жодного підтвердженого документа про володіння нерухомістю чи витягів з реєстрів – не надано, бо їх не існує", – зазначили у пресслужбі.

Як відомо, 18 вересня "Центр протидії корупції" заявив, що за допомогою американських баз даних, платних і відкритих, знайшов вісім об'єктів нерухомості у США, "пов'язаних із родиною Умєрових".

Нагадаємо, Рустем Умєров нещодавно очолив Раду національної безпеки та оборони. Посаду міністра оборони замість нього тепер обіймає Денис Шмигаль.

Читайте також: Родина Умєрова у США, Україна під ударами дронів — ЦПК критикує міністра

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США бізнес розслідування Нерухомість ЦПК Умєров Рустем родина
Вісім елітних об'єктів нерухомості в США: ЦПК показав американське майно родини Рустема Умєрова
18 вересня 2025, 21:45
"Прослушка" у кабінеті Садового: мер Львова особисто розповів, як знайшли пристрій
17 вересня 2025, 17:45
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
СБУ викрила шахрайські колцентри, що обманювали громадян ЄС і Туреччини
19 вересня 2025, 15:34
Голова Харківської ОВА долучився до форуму "Стратегічні виміри міст-форпостів"
19 вересня 2025, 15:15
Скільки заробляють у держкомпанії члени правління "Укрпошти"
19 вересня 2025, 14:59
Ще більше жителів Харківщини отримають одноразову міжнародну допомогу - ХОВА
19 вересня 2025, 14:55
На Волині пенсіонер передав 170 тис. грн для армії, а медпрацівниця їх присвоїла
19 вересня 2025, 14:25
Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії
19 вересня 2025, 14:14
У Харкові чоловік погрожував побити неповнолітнього сина дружини
19 вересня 2025, 13:55
В Умані – понад 20 тисяч хасидів: для безпеки прибули ізраїльські поліцейські
19 вересня 2025, 13:44
CreditPlus продовжує акцію: "Візьми кредит — отримай бонус на мобільний рахунок у щасливі години"
19 вересня 2025, 13:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »