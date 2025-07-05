Семья Умерова в США, Украина под ударами дронов — ЦПК критикует министра

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Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк раскритиковала министра обороны Рустема Умерова из-за бездействия по развитию систем противовоздушной обороны, в частности защиты от иранских дронов Shahed

Об этом говорится в ее видеообращении, передает RegioNews.

Каленюк подчеркнула, что в то время как украинские матери прикрывают своих детей от дронов-камикадзе, дети самого министра находятся в безопасности — за рубежом, в США.

"Ведь в то время, как украинские семьи по ночам прячутся от дронов, семья министра живет во Флориде. И не слышит этого ужасного звука, который узнает уже каждый украинец", - отметила она.

Каленюк также обратила внимание на бездействие Минобороны во внедрении эффективных решений, закрытость от общества, а также на "секретность", которая, по ее словам, прикрывает провалы в оборонном планировании.

"О конкретных мерах, которые предпринимал министр Умеров для защиты неба Украины от дронов-камикадзе, мне пока ничего не известно. Поэтому стоит отчитаться по этому вопросу", - говорит Каленюк.

Напомним, по словам специалистов, Украине следует готовиться к беспрецедентной волне дроновых атак. Уже в ближайшее время Россия может увеличить количество ежедневно запускаемых БПЛА до 1000 единиц.

Ранее народная депутат Марьяна Безуглая сообщила о возможных кадровых ротациях в секторе обороны. По ее словам, вместо действующего министра обороны Рустема Умерова рассматривается кандидатура Сергея Боева.