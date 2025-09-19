Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 17 вересня в Україні відпускні ціни на картоплю вже варіювалися в межах 9-16 гривень за кілограм. Це в середньому на 10% дешевше, аніж було минулого тижня.

"Крім того, фермери повідомляють, що покупці стали більш вимогливими до якості цієї продукції. Якщо минулого року без особливих зусиль вдавалося реалізовувати навіть дрібну картоплю, то зараз така продукція дуже слабо затребувана. Здебільшого відносно непогано продаються великі гуртові партії цієї продукції середнього калібру", - кажуть аналітики.

Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля в Україні подешевшала на 18%.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.