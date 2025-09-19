12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2025, 12:45

В Україні знову дешевшає картопля: що з цінами

19 вересня 2025, 12:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні фіксують зниження вартості картоплі. Основною причиною називають старт збиральних робіт в основних регіонах виробництва

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 17 вересня в Україні відпускні ціни на картоплю вже варіювалися в межах 9-16 гривень за кілограм. Це в середньому на 10% дешевше, аніж було минулого тижня.

"Крім того, фермери повідомляють, що покупці стали більш вимогливими до якості цієї продукції. Якщо минулого року без особливих зусиль вдавалося реалізовувати навіть дрібну картоплю, то зараз така продукція дуже слабо затребувана. Здебільшого відносно непогано продаються великі гуртові партії цієї продукції середнього калібру", - кажуть аналітики.

Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля в Україні подешевшала на 18%.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
В Україні змінились ціни на овочі: що стало дорожче
16 вересня 2025, 02:30
В Україні подорожчала свинина: які ціни в супермаркетах
16 вересня 2025, 01:00
В Україні за рік ціни зросли на 13,2%: що подорожчало найбільше
12 вересня 2025, 21:25
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
СБУ викрила шахрайські колцентри, що обманювали громадян ЄС і Туреччини
19 вересня 2025, 15:34
Скандал із нерухомістю в США: в Умєрова спростували дані ЦПК
19 вересня 2025, 15:19
Голова Харківської ОВА долучився до форуму "Стратегічні виміри міст-форпостів"
19 вересня 2025, 15:15
Скільки заробляють у держкомпанії члени правління "Укрпошти"
19 вересня 2025, 14:59
Ще більше жителів Харківщини отримають одноразову міжнародну допомогу - ХОВА
19 вересня 2025, 14:55
На Волині пенсіонер передав 170 тис. грн для армії, а медпрацівниця їх присвоїла
19 вересня 2025, 14:25
Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії
19 вересня 2025, 14:14
У Харкові чоловік погрожував побити неповнолітнього сина дружини
19 вересня 2025, 13:55
В Умані – понад 20 тисяч хасидів: для безпеки прибули ізраїльські поліцейські
19 вересня 2025, 13:44
CreditPlus продовжує акцію: "Візьми кредит — отримай бонус на мобільний рахунок у щасливі години"
19 вересня 2025, 13:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »