Серпень став рекордним за кількістю спроб незаконного перетину кордону – ДПСУ

У серпні 2025 року прикордонники зафіксували найбільшу кількість спроб незаконного перетину державного кордону з початку року. Проте з настанням осені таких випадків стає менше

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу в "Укрінформі", передає RegioNews.

"Серпень став піковим місяцем за кількістю затриманих, які намагалися незаконно перетнути кордон. Із 1 вересня кількість таких випадків зменшилася. Аналогічну динаміку ми бачили і торік, коли після липня спостерігалося поступове зниження аж до весни", – зазначив він.

Найбільше порушень фіксується на кордоні з Румунією. Далі за активністю – ділянки кордону з Молдовою, Угорщиною та Словаччиною. Найменше випадків порушень зафіксовано на "зеленій" ділянці кордону з Польщею.

Водночас, за словами Демченка, на польському напрямку спостерігається значна кількість спроб порушень саме в пунктах пропуску.

"На ділянці кордону з Польщею через найбільший пасажиропотік відкривається більше порушників, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон на шляхах легального виїзду через пункти пропуску. Там вони намагаються використати або підробні документи, або сфальсифікувати умови свого виїзду", – пояснив він.

За прогнозами Держприкордонслужби, з наближенням холодів кількість таких випадків і надалі зменшуватиметься – таку тенденцію вже спостерігали в попередні роки.

Нагадаємо, раніше польські прикордонники повідомляли про зростання потоку українців після дозволу виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років. Кількість перетинів кордону зросла у 12 разів.

