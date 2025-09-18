13:27  18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
11:50  18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
10:46  18 вересня
На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2025, 11:23

Серпень став рекордним за кількістю спроб незаконного перетину кордону – ДПСУ

18 вересня 2025, 11:23
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У серпні 2025 року прикордонники зафіксували найбільшу кількість спроб незаконного перетину державного кордону з початку року. Проте з настанням осені таких випадків стає менше

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу в "Укрінформі", передає RegioNews.

"Серпень став піковим місяцем за кількістю затриманих, які намагалися незаконно перетнути кордон. Із 1 вересня кількість таких випадків зменшилася. Аналогічну динаміку ми бачили і торік, коли після липня спостерігалося поступове зниження аж до весни", – зазначив він.

Найбільше порушень фіксується на кордоні з Румунією. Далі за активністю – ділянки кордону з Молдовою, Угорщиною та Словаччиною. Найменше випадків порушень зафіксовано на "зеленій" ділянці кордону з Польщею.

Водночас, за словами Демченка, на польському напрямку спостерігається значна кількість спроб порушень саме в пунктах пропуску.

"На ділянці кордону з Польщею через найбільший пасажиропотік відкривається більше порушників, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон на шляхах легального виїзду через пункти пропуску. Там вони намагаються використати або підробні документи, або сфальсифікувати умови свого виїзду", – пояснив він.

За прогнозами Держприкордонслужби, з наближенням холодів кількість таких випадків і надалі зменшуватиметься – таку тенденцію вже спостерігали в попередні роки.

Нагадаємо, раніше польські прикордонники повідомляли про зростання потоку українців після дозволу виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років. Кількість перетинів кордону зросла у 12 разів.

Читайте також: Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна Руминія Молдова Польща мобілізація ДПСУ перетин кордону
На Одещині прикордонники затримали порушників, які заплатили 45 тисяч доларів, щоб втекти з України
17 вересня 2025, 17:44
Фіктивний шлюб не допоміг: вінницькі прикордонники затримали пару з Полтавщини
17 вересня 2025, 16:13
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Заплатила за неіснуюче авто: на Прикарпатті шахрай "заробив" на жінці майже 100 тисяч
18 вересня 2025, 14:15
На Донеччині 10-річний хлопчик понад рік доглядав за лежачими братами – розпочато розслідування
18 вересня 2025, 14:15
$10 тисяч за людину: у Польщі викрили схему перевезення ухилянтів у локомотивах
18 вересня 2025, 13:49
На Полтавщині викрили юнаків, які підпалювали автівки
18 вересня 2025, 13:37
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
18 вересня 2025, 13:27
Харківські аграрії можуть отримати допомогу через Державний аграрний реєстр
18 вересня 2025, 13:15
Звання Героя України для Андрія Парубія: Рада підтримала звернення до Зеленського
18 вересня 2025, 12:46
Завершено розслідування щодо екс-очільника Одеського ТЦК: в чому його підозрюють
18 вересня 2025, 12:28
На Полтавщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: є постраждалий
18 вересня 2025, 12:13
Дрони атакували завод "Газпрому" в Башкортостані: спалахнула масштабна пожежа
18 вересня 2025, 11:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »