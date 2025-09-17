Фото: Могилев-Подольский пограничный отряд

Об этом сообщают на Facebook-странице Могилев-Подольского пограничного отряда, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники пресекли попытку выезда за границу супругов из Полтавщины, что вызвало подозрение из-за возможной фиктивности брака. Женщина с инвалидностью путешествовала вместе с 30-летним мужчиной, за которого официально вышла замуж всего десять дней назад.

В ходе проверки пограничники выяснили, что это не первая попытка "вывоза" мужчины призывного возраста. Предыдущий ее муж, тоже призывного возраста, раньше выехал за границу в сопровождении женщины и больше на родину не вернулся. Сама женщина вернулась в Украину в мае 2023 года, а уже в ноябре развелась.

В связи с этим правоохранители провели более детальную проверку документов и выяснили, что брак супругов имеет признаки фиктивности. Во время собеседования пара не смогла дать согласованные ответы на элементарные вопросы – где познакомились, где проживают, как планируют совместную жизнь.

Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и сообщили об инциденте Национальной полиции. Фактически действия женщины подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Ранее сообщалось, во Львове мужчину подозревают в принудительном фиктивном браке дочери для отсрочки мобилизации "клиента". По данным следствия, за эту схему он получил более 200 тысяч гривен, а жених временно избежал службы в армии.