12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 16:13

Фиктивный брак не помог: винницкие пограничники задержали пару из Полтавщины

17 сентября 2025, 16:13
Читайте також українською мовою
Фото: Могилев-Подольский пограничный отряд
Читайте також
українською мовою

Пограничники Могилев-Подольского отряда не разрешили супругам из Полтавщины пересечь границу из-за подозрения в фиктивном браке

Об этом сообщают на Facebook-странице Могилев-Подольского пограничного отряда, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники пресекли попытку выезда за границу супругов из Полтавщины, что вызвало подозрение из-за возможной фиктивности брака. Женщина с инвалидностью путешествовала вместе с 30-летним мужчиной, за которого официально вышла замуж всего десять дней назад.

В ходе проверки пограничники выяснили, что это не первая попытка "вывоза" мужчины призывного возраста. Предыдущий ее муж, тоже призывного возраста, раньше выехал за границу в сопровождении женщины и больше на родину не вернулся. Сама женщина вернулась в Украину в мае 2023 года, а уже в ноябре развелась.

В связи с этим правоохранители провели более детальную проверку документов и выяснили, что брак супругов имеет признаки фиктивности. Во время собеседования пара не смогла дать согласованные ответы на элементарные вопросы – где познакомились, где проживают, как планируют совместную жизнь.

Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и сообщили об инциденте Национальной полиции. Фактически действия женщины подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Ранее сообщалось, во Львове мужчину подозревают в принудительном фиктивном браке дочери для отсрочки мобилизации "клиента". По данным следствия, за эту схему он получил более 200 тысяч гривен, а жених временно избежал службы в армии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
фиктивный брак граница пересечение границы женщина инвалидность уклонение от мобилизации
В Донецкой области будут судить правоохранителя и экс-военного за "бизнес" на уклонистах
17 сентября 2025, 08:15
Hermes, Chanel и Louis Vuitton: во Львовской области у водителя микроавтобуса нашли брендовые вещи на 1,5 млн грн
17 сентября 2025, 00:17
Известный украинский футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы
16 сентября 2025, 21:49
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
7 лет за решеткой проведет 62-летний житель Ровенщины за убийство сына
17 сентября 2025, 16:29
Сознательно делают "второсортными": львовская блогерша раскритиковала родителей за русскоязычное воспитание своих детей
17 сентября 2025, 15:56
Возле ЗАЭС после обстрела поднялся дым: что происходит
17 сентября 2025, 15:55
Украина приобретет 20 корейских скоростных электропоездов
17 сентября 2025, 15:55
В Киевской области во время пожара в частном доме погибла женщина: подробности трагедии
17 сентября 2025, 15:28
В Тернополе злоумышленник пытался угнать авто, но не смог его завести
17 сентября 2025, 15:25
Трасса Изюм-Славянск под огнем FPV-дронов: РФ блокирует логистику Донбасса
17 сентября 2025, 15:18
В Киевской области авария с участием длинномерного грузового авто парализовала трассу Киев – Чоп: что известно
17 сентября 2025, 15:06
На Днепропетровщине нашли уникальную балку, о которой спорят историки
17 сентября 2025, 14:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »