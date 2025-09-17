В Одесской области пограничники задержали нарушителей, которые заплатили 45 тысяч долларов, чтобы сбежать из Украины

фото: ГПСУ

В Раздельнянском районе пограничники задержали водителя и пятерых мужчин, направлявшихся в Приднестровье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, их действия руководил администратор одного из телеграмм-каналов. Не имея никаких гарантий успешной переправки, мужчины заранее оплатили по 9 тысяч долларов США на его криптогаманец.

Жители Винницкой, Черкасской, Запорожской и Харьковской областей заблаговременно прибыли в Одессу и заказали такси до границы. Однако поездка длилась недолго – всех задержали пограничники.

Пятерым пассажирам грозит штраф.

Напомним, в Одесской области 44-летняя иностранка за 12 000 долларов переправляла мужчин в Молдову. Гражданка одной из стран Южного Кавказа подыскивала желающих пересечь границу через знакомых.