12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 17:44

В Одесской области пограничники задержали нарушителей, которые заплатили 45 тысяч долларов, чтобы сбежать из Украины

17 сентября 2025, 17:44
фото: ГПСУ
В Раздельнянском районе пограничники задержали водителя и пятерых мужчин, направлявшихся в Приднестровье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, их действия руководил администратор одного из телеграмм-каналов. Не имея никаких гарантий успешной переправки, мужчины заранее оплатили по 9 тысяч долларов США на его криптогаманец.

Жители Винницкой, Черкасской, Запорожской и Харьковской областей заблаговременно прибыли в Одессу и заказали такси до границы. Однако поездка длилась недолго – всех задержали пограничники.

Пятерым пассажирам грозит штраф.

Напомним, в Одесской области 44-летняя иностранка за 12 000 долларов переправляла мужчин в Молдову. Гражданка одной из стран Южного Кавказа подыскивала желающих пересечь границу через знакомых.

Одесская область ГПСУ побег за границу Приднестровье схема
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
