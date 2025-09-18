Фото: ОВА

Вечером и ночью 18 сентября русская армия атаковала Днепропетровщину. Подразделения противовоздушной обороны сбили пять беспилотников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Никопольщина подверглась ударам FPV-дронов и артиллерии. Огонь враг направил по Никополю, Покровской и Мировской громадам. В результате удара загорелся частный дом, пожар потушили спасатели.

Под обстрелами была и Синельниковщина – Покровская, Межевская и Николаевская громады. По ним россияне применили дроны. В результате атаки повреждены два частных дома и газопровод.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 18 сентября в Бориспольском районе Киевской области из-за вражеской атаки загорелись складские помещения. Информации о пострадавших нет.