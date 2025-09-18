08:10  18 вересня
На Львівщині позашляховик з'їхав з дороги та перекинувся: загинув чоловік
08:19  18 вересня
На Полтавщині браконьєри тікали від поліції з лебедями в багажнику авто
00:30  18 вересня
Ведучий Олексій Суханов зізнався, що має кохану людину
18 вересня 2025, 09:41

РФ атакувала Україну 75 ударними БпЛА: ППО збила більше половини

18 вересня 2025, 09:41
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 18 вересня, починаючи з 21:00 17 вересня, російські окупаційні сили провели повітряну атаку із застосуванням близько 75 ударних безпілотних літальних апаратів типів Shahed, Гербера та інших дронів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 48 ворожих безпілотників типів Shahed, Гербера та інших, що атакували північ, схід і центр країни.

Влучання ворога зафіксовані на 6 локаціях – в результаті атаки уражено 26 ударних безпілотників.

Нагадаємо, цієї ночі в Бориспільському районі Київської області через ворожу атаку загорілися складські приміщення. Окрім того, в Бучанському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку.

16 вересня 2025
