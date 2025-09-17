21:12  17 вересня
17 вересня 2025, 20:40

Втратили дім і жили в страху: Україна повернула з окупації ще одну групу дітей

17 вересня 2025, 20:40
Ілюстративне фото
Ще 16 українських дітей повернулись з тимчасово окупованих територій. Серед них хлопчики та дівчата різного віку

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Серед дітей, які повернулись на підконтрольну Україні територію, 15-річна дівчина, яка виїхала з окупованої території разом із тіткою. Її батьків та старшого брата росіяни засудили до багаторічних строків у колонії за сфабрикованими справами.

14-річна дівчинка та її 7-річна сестра втратили дім і всі речі після пожежі, яка повністю знищила їхнє житло. Ще одна 15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому. Родина жила в страху, боючись, що будь-якого дня окупанти можуть забрати дітей. 10-річного хлопчика росіяни намагались забрати у рідних батьків.

"Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя", - розповів Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.

