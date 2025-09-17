Ілюстративне фото

За тиждень в Україні змінились ціни на фрукти. Деякі з них стали зростати в ціні

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Лохина в Україні подешевшала: кілограм у середньому коштує 150-300 гривень. Малина при цьому почала зростати в ціні: 160-200 гривень за кілограм. Раннього яблука стає більше: ціна за кілограм становить близько 15-45 гривень залежно від сорту. Те саме стосується груші: діапазон цін розширився до 15-90 гривень за кілограм.

Кавун став дорожче: 13-25 гривень за кілограм. Водночас диня подешевшала до 25-55 гривень за кілограм. Слива подорожчала до 18-35 гривень за кілограм. Виноград теж подорожчав: до 50-140 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.