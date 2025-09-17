21:12  17 вересня
На Тернопільщині нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського
19:10  17 вересня
На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
15:55  17 вересня
Біля ЗАЕС після обстрілу здійнявся дим: що відбувається
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 23:30

Малина дорожчає, диня дешевшає: як змінились ціни на фрукти в Україні

17 вересня 2025, 23:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

За тиждень в Україні змінились ціни на фрукти. Деякі з них стали зростати в ціні

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Лохина в Україні подешевшала: кілограм у середньому коштує 150-300 гривень. Малина при цьому почала зростати в ціні: 160-200 гривень за кілограм. Раннього яблука стає більше: ціна за кілограм становить близько 15-45 гривень залежно від сорту. Те саме стосується груші: діапазон цін розширився до 15-90 гривень за кілограм.

Кавун став дорожче: 13-25 гривень за кілограм. Водночас диня подешевшала до 25-55 гривень за кілограм. Слива подорожчала до 18-35 гривень за кілограм. Виноград теж подорожчав: до 50-140 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни фрукти
Ціни на молоко стабілізували: що буде з вартістю
17 вересня 2025, 00:00
В Україні змінились ціни на овочі: що стало дорожче
16 вересня 2025, 02:30
В Україні подорожчала свинина: які ціни в супермаркетах
16 вересня 2025, 01:00
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
"Фінальний акорд цієї історії": соліст "Другої ріки" підтвердив роман із Соколовою, але є нюанс
18 вересня 2025, 00:00
На Львівщині збудують птахофабрику потужністю понад 300 тис. курей на рік
17 вересня 2025, 23:15
Рятувальники другу добу гасять пожежу на Хортиці
17 вересня 2025, 22:29
На Тернопільщині нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського
17 вересня 2025, 21:12
В Україні почала дешевшати картопля
17 вересня 2025, 20:59
Уряд розширив програму "Пакунок школяра"
17 вересня 2025, 19:50
На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
17 вересня 2025, 19:10
На Закарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував доньку співмешканки
17 вересня 2025, 18:41
Росіяни проникають у Куп’янськ як цивільні
17 вересня 2025, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »