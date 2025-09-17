Правительство расширило программу "Пакет школьника"

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

По ее словам, с 1 октября тратить единовременную помощь можно будет не только на принадлежности и одежду, но и на книги.

"Расширили "Пакет школьника". С 1 октября 2025 года тратить единовременную помощь можно и на книги", - сообщила премьер-министр.

Также с 1 января 2026 года участвовать в программе смогут только магазины, внесенные в официальный список (канцелярия, книги, детская одежда и обувь).

Как сообщалось, чаще всего родители тратят средства из "Пакета школьника" на покупку детской одежды и канцтоваров.

Напомним, в августе Кабмин запустил новую программу "Пакет школьника", благодаря которой родители первоклассников получат 5 000 грн на школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Выплата производится автоматически через приложение Дия.