"Пакет школьника": на что украинцы чаще всего тратят деньги

фото: hromadske.ua

Чаще всего родители тратят средства из "Пакет школьника" на покупку детской одежды и канцтоваров

Как передает RegioNews, об этом рассказали в пресс-службе "ПриватБанка".

По данным банка, 64% средств из "Упаковки школьника" родители первоклассников тратят на детскую одежду, на канцтовары тратят значительно меньше.

Еще 4% помощи украинцы потратили на покупку детской обуви.

Напомним, в августе Кабмин запустил новую программу "Упаковщик школьника", благодаря которой родители первоклассников получат 5 000 грн на школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Выплата производится автоматически через приложение Действие.