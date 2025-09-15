"Пакет школьника": на что украинцы чаще всего тратят деньги
Чаще всего родители тратят средства из "Пакет школьника" на покупку детской одежды и канцтоваров
Как передает RegioNews, об этом рассказали в пресс-службе "ПриватБанка".
По данным банка, 64% средств из "Упаковки школьника" родители первоклассников тратят на детскую одежду, на канцтовары тратят значительно меньше.
Еще 4% помощи украинцы потратили на покупку детской обуви.
Напомним, в августе Кабмин запустил новую программу "Упаковщик школьника", благодаря которой родители первоклассников получат 5 000 грн на школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Выплата производится автоматически через приложение Действие.
Студентов-первокурсников, которые в течение 10 дней не посещали занятия, будут передавать ТЦКВсе новости »
15 сентября 2025, 15:59ВНО станет обязательным для 4-классников с 2027 года, – приказ МОН
15 сентября 2025, 15:52Пакет школьника, учительская доплата и виртуальная валюта: что ожидает украинские школы в новом учебном году
08 сентября 2025, 11:11
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
В Киеве объявили подозрение водительнице, которая пьяной сбила военную на переходе и уехала прочь
15 сентября 2025, 17:33$6000 с человека: на Закарпатье разоблачен незаконный канал переправки лиц в Румынию
15 сентября 2025, 17:29Российский дрон атаковал Запорожский район: повреждены дома, раненый мужчина
15 сентября 2025, 17:22В Украине изменятся правила продажи алкоголя и табака с 1 октября
15 сентября 2025, 17:15В Харьковской области разминирование остается одним из главных приоритетов укрепления безопасности
15 сентября 2025, 17:10Город Купянск на Харьковщине разрушен на 95% из-за ежедневных обстрелов
15 сентября 2025, 16:59В Киеве произошел взрыв в квартире: есть погибшие и пострадавший
15 сентября 2025, 16:50Сырский уволил двух командующих
15 сентября 2025, 16:44В Черниговской области взрывотехники ликвидировали обломки вражеских дронов
15 сентября 2025, 16:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все блоги »