Благотворительные взносы в школы: что нужно знать родителям – образовательный омбудсмен

Иллюстративное фото: из открытых источников
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отметила, что родители могут предоставлять благотворительные взносы для поддержки учебных заведений, однако это не является их обязанностью

Об этом говорится в сообщении образовательного омбудсмена, передает RegioNews.

"Получаю обращение и замечаю в публичном пространстве сообщения о сборе взносов в так называемые фонды классов, учебных заведений или благотворительные организации, которые якобы связаны со школой. С началом полномасштабного вторжения количество таких случаев уменьшилось, но в последнее время проблема снова обостряется", – отметила Лещик.

Она подчеркнула, что согласно статье 53 Конституции Украины государство гарантирует бесплатное полное среднее образование в государственных и коммунальных учреждениях. Таким образом, никакие взносы не могут быть обязательными.

Кроме того, Омбудсмен пояснила, что государственные и коммунальные учебные заведения не имеют права создавать благотворительные или общественные организации. Если родители перечисляют деньги на счета таких организаций, нет гарантий, что деньги дойдут до школы.

"Государственное или коммунальное учебное заведение не может отказать в зачислении ребенка из-за неуплаты благотворительных взносов или требовать их как обязательное условие обучения", – добавила Лещик.

Если родители хотят внести благотворительный взнос, он должен быть перечислен на казначейский счет учебного заведения, а все средства и материальные ценности должны обязательно попасть на баланс школы.

Напомним, с 2027 года государственная итоговая аттестация в формате внешнего независимого оценивания станет обязательной для всех учащихся 4 классов. Пилотное тестирование нового формата оценивания охватит 10 тысяч учащихся начальной школы весной 2026 года.

