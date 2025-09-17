19:10  17 вересня
На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 19:50

Уряд розширив програму "Пакунок школяра"

17 вересня 2025, 19:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кабінет міністрів розширив програму "Пакунок школяра"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, із 1 жовтня витрачати одноразову допомогу можна буде не лише на приладдя та одяг, а й на книги.

"Розширили "Пакунок школяра". З 1 жовтня 2025 року витрачати одноразову допомогу можна і на книги", – повідомила прем’єр-міністр.

Також з 1 січня 2026 року брати участь у програмі зможуть лише магазини, внесені до офіційного переліку (канцелярія, книги, дитячий одяг і взуття).

Як повідомлялось, найчастіше батьки витрачають кошти із "Пакунка школяра" на купівлю дитячого одягу та канцтоварів.

Нагадаємо, у серпні Кабмін запустив нову програму "Пакунок школяра", завдяки якій батьки першокласників отримають 5 000 грн на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Виплата надається автоматично через застосунок Дія.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
