Уряд розширив програму "Пакунок школяра"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, із 1 жовтня витрачати одноразову допомогу можна буде не лише на приладдя та одяг, а й на книги.

"Розширили "Пакунок школяра". З 1 жовтня 2025 року витрачати одноразову допомогу можна і на книги", – повідомила прем’єр-міністр.

Також з 1 січня 2026 року брати участь у програмі зможуть лише магазини, внесені до офіційного переліку (канцелярія, книги, дитячий одяг і взуття).

Як повідомлялось, найчастіше батьки витрачають кошти із "Пакунка школяра" на купівлю дитячого одягу та канцтоварів.

Нагадаємо, у серпні Кабмін запустив нову програму "Пакунок школяра", завдяки якій батьки першокласників отримають 5 000 грн на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Виплата надається автоматично через застосунок Дія.