Фото: АТЕШ

Движение сопротивления АТЕШ заявило об успешной диверсии на железнодорожном участке вблизи Екатеринбурга, в результате которого было повреждено релейное оборудование

Об этом говорится в сообщении партизан в соцсетях, передает RegioNews.

"Наш агент провел диверсию возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование на железной дороге. Это повлекло за собой сбой движения эшелонов всеми стратегическими направлениями", – сообщает АТЕШ.

По информации движения, именно через этот участок проходили ключевые логистические маршруты для поставок боеприпасов, бронетехники, горючего и личного состава как на фронт, так и военных заводов и складов в северных и восточных регионах.

Временное прекращение движения военных эшелонов, по их данным, уже привело к задержкам в снабжении и создает дополнительную нагрузку на тыловую логистику российской армии.

Напомним, недавно агенты движения АТЕШ сообщили об успешном отключении связи на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии была уничтожена телекоммуникационная башня вблизи завода Щегловский вал.