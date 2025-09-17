08:15  17 сентября
В Донецкой области будут судить правоохранителя и экс-военного за "бизнес" на уклонистах
08:09  17 сентября
На железной дороге в Киеве 13-летний подросток упал между вагонами и потерял ногу
00:17  17 сентября
Hermes, Chanel и Louis Vuitton: во Львовской области у водителя микроавтобуса нашли брендовые вещи на 1,5 млн грн
17 сентября 2025, 09:18

Под угрозой логистика России: партизаны заявили о диверсии на железной дороге у Екатеринбурга

17 сентября 2025, 09:18
Фото: АТЕШ
Движение сопротивления АТЕШ заявило об успешной диверсии на железнодорожном участке вблизи Екатеринбурга, в результате которого было повреждено релейное оборудование

Об этом говорится в сообщении партизан в соцсетях, передает RegioNews.

"Наш агент провел диверсию возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование на железной дороге. Это повлекло за собой сбой движения эшелонов всеми стратегическими направлениями", – сообщает АТЕШ.

По информации движения, именно через этот участок проходили ключевые логистические маршруты для поставок боеприпасов, бронетехники, горючего и личного состава как на фронт, так и военных заводов и складов в северных и восточных регионах.

Временное прекращение движения военных эшелонов, по их данным, уже привело к задержкам в снабжении и создает дополнительную нагрузку на тыловую логистику российской армии.

Напомним, недавно агенты движения АТЕШ сообщили об успешном отключении связи на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии была уничтожена телекоммуникационная башня вблизи завода Щегловский вал.

16 сентября 2025
15 сентября 2025
12 сентября 2025
11 сентября 2025
