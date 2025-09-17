08:15  17 вересня
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
08:09  17 вересня
На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу
00:17  17 вересня
Hermes, Chanel і Louis Vuitton: на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн
17 вересня 2025, 09:18

Під загрозою логістика Росії: партизани заявили про диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга

17 вересня 2025, 09:18
Фото: АТЕШ
Рух опору АТЕШ заявив про успішну диверсію на залізничній ділянці поблизу Єкатеринбурга, внаслідок якої було пошкоджено релейне обладнання

Про це йдеться у повідомленні партизанів у соцмережах, передає RegioNews.

"Наш агент провів диверсію біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. Це спричинило збій руху ешелонів усіма стратегічними напрямами", – повідомляє АТЕШ.

За інформацією руху, саме через цю ділянку проходили ключові логістичні маршрути для постачання боєприпасів, бронетехніки, пального та особового складу як на фронт, так і до військових заводів і складів у північних і східних регіонах.

Тимчасове припинення руху військових ешелонів, за їхніми даними, вже призвело до затримок у постачанні та створює додаткове навантаження на тилову логістику російської армії.

Нагадаємо, нещодавно агенти руху АТЕШ повідомили про успішне відключення зв'язку на оборонному заводі в Тулі. У результаті диверсії була знищена телекомунікаційна вежа поблизу заводу Щегловський вал.

Україна Росія війна партизани АТЕШ залізниця Диверсія пожежа
Росіяни вдарили КАБом по Інгульцю на Херсонщині: серед постраждалих – трирічна дівчинка
17 вересня 2025, 08:55
Росіяни вдарили по інфраструктурі Кіровоградщини: знеструмлені десятки населених пунктів
17 вересня 2025, 07:46
Росіяни атакували громади Дніпропетровщини дронами та артилерією
17 вересня 2025, 07:33
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
На Київщині військові організували схему продажу армійського пального
17 вересня 2025, 09:30
ДТП з вантажівками на Миколаївщині: постраждали чотири людини
17 вересня 2025, 09:13
Росіяни вдарили КАБом по Інгульцю на Херсонщині: серед постраждалих – трирічна дівчинка
17 вересня 2025, 08:55
Примусову евакуацію на Дніпропетровщині розширили ще на 18 населених пунктів
17 вересня 2025, 08:55
На Київщині викрили підпільне виробництво кави під брендами світових марок
17 вересня 2025, 08:42
На Полтавщині у водоймі знайшли тіло чоловіка
17 вересня 2025, 08:30
На Рівненщині мотоцикл зіткнувся з авто – двоє 15-річних у лікарні
17 вересня 2025, 08:22
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
17 вересня 2025, 08:15
На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу
17 вересня 2025, 08:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
