Під загрозою логістика Росії: партизани заявили про диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга

Фото: АТЕШ

Рух опору АТЕШ заявив про успішну диверсію на залізничній ділянці поблизу Єкатеринбурга, внаслідок якої було пошкоджено релейне обладнання

Про це йдеться у повідомленні партизанів у соцмережах, передає RegioNews.

"Наш агент провів диверсію біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. Це спричинило збій руху ешелонів усіма стратегічними напрямами", – повідомляє АТЕШ.

За інформацією руху, саме через цю ділянку проходили ключові логістичні маршрути для постачання боєприпасів, бронетехніки, пального та особового складу як на фронт, так і до військових заводів і складів у північних і східних регіонах.

Тимчасове припинення руху військових ешелонів, за їхніми даними, вже призвело до затримок у постачанні та створює додаткове навантаження на тилову логістику російської армії.

Нагадаємо, нещодавно агенти руху АТЕШ повідомили про успішне відключення зв'язку на оборонному заводі в Тулі. У результаті диверсії була знищена телекомунікаційна вежа поблизу заводу Щегловський вал.