Из-за ночной атаки задерживаются поезда на Днепровском направлении – список рейсов

Иллюстративное фото: Укрзализныця

Этой ночью российские войска снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате обесточивания задерживаются поезда, курсирующие по Днепровскому направлению

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает RegioNews.

Задержки касаются, в частности, следующих рейсов:

№86/72 Львов-Запорожье-Павлоград;

№85/71 Запорожье, Павлоград-Львов;

№75 Киево-Кривой Рог;

№80 Львов-Днепр.

Возможны также задержки других рейсов. Актуальная информация – на официальном ресурсе.

В УЗ отметили, что резервные тепловозы уже задействованы, локомотивные бригады выезжают на места, чтобы минимизировать задержки.

Напомним, в конце августа российские войска нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити". К счастью, обошлось без жертв. Дежурный персонал вовремя увели в укрытие.