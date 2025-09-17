Россияне атаковали Черкасщину дронами: поражены инфраструктурные объекты

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 17 сентября в Черкасской области оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры с помощью ударных дронов

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Этой ночью враг направил в Черкасскую область ударные БпЛА. Есть последствия для критической инфраструктуры", – отметил он.

Соответствующие службы оперативно работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Как известно, в последнее время Россия активизировала атаки дронами-камикадзе по территории Украины, в частности, по объектам энергетики и логистики.

Напомним, 16 сентября дрон попал в логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области. В результате атаки возник масштабный пожар. К счастью, среди людей нет погибших или раненых, однако инфраструктура получила серьезные повреждения.