21:49  16 сентября
Известный украинский футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы
21:29  16 сентября
В Умани ввели новую систему уплаты туристического сбора для паломников
18:31  16 сентября
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
16 сентября 2025, 23:25

В ООН дали неутешительный прогноз по войне в Украине

16 сентября 2025, 23:25
иллюстративное фото: из открытых источников
Войну РФ против Украины вряд ли удастся завершить в краткосрочной перспективе

Как передает RegioNews, об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции.

"Я не оптимистичен в вопросе краткосрочного мирного процесса в отношении Украины", – сообщил он.

Гутерриш напомнил, что Россия решительно сопротивляется идее о перемирии и настаивает на необходимости глобального соглашения, которого "крайне трудно достичь".

"Боюсь, мы можем быть свидетелями продолжения этой войны по меньшей мере еще какое-то время, при этом насилие сейчас особенно драматично, потому что оказывает огромное влияние на гражданское население, что абсолютно грустно", – добавил генсек.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины почти готовы. По его словам, "есть несколько нюансов, которые нужно доработать".

16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
