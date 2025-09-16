В ООН дали неутешительный прогноз по войне в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Войну РФ против Украины вряд ли удастся завершить в краткосрочной перспективе

Как передает RegioNews, об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции.

"Я не оптимистичен в вопросе краткосрочного мирного процесса в отношении Украины", – сообщил он.

Гутерриш напомнил, что Россия решительно сопротивляется идее о перемирии и настаивает на необходимости глобального соглашения, которого "крайне трудно достичь".

"Боюсь, мы можем быть свидетелями продолжения этой войны по меньшей мере еще какое-то время, при этом насилие сейчас особенно драматично, потому что оказывает огромное влияние на гражданское население, что абсолютно грустно", – добавил генсек.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины почти готовы. По его словам, "есть несколько нюансов, которые нужно доработать".