В ООН дали неутешительный прогноз по войне в Украине
Войну РФ против Украины вряд ли удастся завершить в краткосрочной перспективе
Как передает RegioNews, об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции.
"Я не оптимистичен в вопросе краткосрочного мирного процесса в отношении Украины", – сообщил он.
Гутерриш напомнил, что Россия решительно сопротивляется идее о перемирии и настаивает на необходимости глобального соглашения, которого "крайне трудно достичь".
"Боюсь, мы можем быть свидетелями продолжения этой войны по меньшей мере еще какое-то время, при этом насилие сейчас особенно драматично, потому что оказывает огромное влияние на гражданское население, что абсолютно грустно", – добавил генсек.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины почти готовы. По его словам, "есть несколько нюансов, которые нужно доработать".