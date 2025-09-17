Через нічну атаку затримуються поїзди на Дніпровському напрямку – список рейсів

Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Цієї ночі російські війська знову завдали удару по залізничній інфраструктурі України. Унаслідок знеструмлення затримуються поїзди, що курсують Дніпровським напрямком

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає RegioNews.

Затримки стосуються, зокрема, таких рейсів:

№ 86/72 Львів-Запоріжжя-Павлоград;

№ 85/71 Запоріжжя, Павлоград-Львів;

№ 75 Киї-Кривий Ріг;

№ 80 Львів-Дніпро.

Можливі також затримки інших рейсів. Актуальна інформація – на офіційному ресурсі.

В УЗ наголосили, що резервні тепловози вже задіяні, локомотивні бригади виїжджають на місця, щоб мінімізувати затримки.

Нагадаємо, в кінці серпня російські війська завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті". На щастя, обійшлося без жертв. Черговий персонал вчасно відвели в укриття.