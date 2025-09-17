08:15  17 вересня
17 вересня 2025, 01:20

У USDA знизили прогноз врожаю соняшника в Україні: які тепер показники

17 вересня 2025, 01:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Міністерство сільського господарства США змінило свій прогноз щодо врожаю соняшника. В Україні прогнозують зниження виробництва

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

На 2025-2026 рік аналітикики USDA прогнозують зниження виробництва соняшнику в Україні на 800 тис. т. Тепер показник становить 12,7 млн т.

При цьому виробництво соняшникової олії в поточному сезоні в Україні складатиме 5,3 млн т (-0,3 млн т). Експерти прогнозують зниження виробництва соняшникового шроту до 5,1 млн т (-0,3 млн т).

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

соняшник аграрії
