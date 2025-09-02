В Украине резко сократился экспорт подсолнечного масла
В августе экспорт подсолнечного масла сократился до 150 тысяч тонн. Это минимальный показатель за последние 3 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АПК-Информ.
Это также второй самый низкий месячный показатель за последние 14 сезонов.
"Снижение темпов экспорта данного продукта в указанный период обусловлено сезонными факторами, в частности, сокращением предложения подсолнечника на внутреннем рынке, что ограничивало переработку, а также снижением спроса со стороны некоторых импортеров в ожидании поставок более дешевого масла из сырья нового урожая", - говорится в сообщении.
Напомним, средний счет в ресторанах Украины вырос на 17%, а выручка украинских заведений питания выросла на 5%.
