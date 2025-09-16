Фото: Национальная полиция Украины

Информация о повышении штрафов за нарушение ПДД в Украине не соответствует действительности и является фейком

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В сети распространяют информацию о якобы повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения в Украине. На самом деле, изменения в размерах штрафов не произошли, и действующие тарифы остаются без изменений.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он отметил, что распространяемая информация касается только законопроектов, которые пока не рассмотрены и не приняты парламентом.

Все штрафы регулируются действующим Кодексом Украины об административных правонарушениях. Никаких официальных изменений в размере наказаний для водителей не было.

В полиции призывают граждан пользоваться только проверенными источниками информации и не доверять неподтвержденным сообщениям в соцсетях во избежание распространения фейков и паники среди водителей.

