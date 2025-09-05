Украинскую блоггершу оштрафовали почти на 5 млн грн за незаконную рекламу казино
Instagram-блогершу Русалочку XL оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу азартных игр
Как передает RegioNews, об этом сообщает Государственное агентство PlayCity.
В ведомстве сообщили, что блоггер Русалочка в августе разместила в Stories видео, где называла азартные игры "полезными для настроения и концентрации", рассказывала о якобы личном выигрыше и добавила ссылку для перехода на сайт казино.
По мнению экспертов, это классический пример манипулятивной рекламы с призывом играть.
За это Агентство наложило штраф в размере 4,8 млн грн – 600 минимальных зарплат.
Напомним, в конце августа государству передано более 2,6 млрд грн конфискованных в онлайн-казино "Pin-Up". Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
