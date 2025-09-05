Украинскую блоггершу оштрафовали почти на 5 млн грн за незаконную рекламу казино

иллюстративное фото: из открытых источников

Instagram-блогершу Русалочку XL оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу азартных игр

об этом сообщает Государственное агентство PlayCity.

В ведомстве сообщили, что блоггер Русалочка в августе разместила в Stories видео, где называла азартные игры "полезными для настроения и концентрации", рассказывала о якобы личном выигрыше и добавила ссылку для перехода на сайт казино.

По мнению экспертов, это классический пример манипулятивной рекламы с призывом играть.

За это Агентство наложило штраф в размере 4,8 млн грн – 600 минимальных зарплат.

Напомним, в конце августа государству передано более 2,6 млрд грн конфискованных в онлайн-казино "Pin-Up". Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.