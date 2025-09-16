COVID-19 в Украине: за неделю – 19 смертей и почти 15 тысяч новых случаев

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине с 8 по 14 сентября (кроме Луганской области) зарегистрировано 14 926 случаев COVID-19 – на 3,5% больше, чем за предыдущую неделю. За этот период зафиксировано 19 летальных случаев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество случаев заболевания за последние 4 недели 2025 года снизилось на 14%.

По состоянию на сентябрь в Украине подтверждены четыре случая инфицирования субвариантом штамма Омикрон NB.1.8.1 Нимбус и 225 случаев субвариантом XFG Стратус

Медики отмечают, что вакцинация остается самым эффективным способом защититься от любого варианта COVID-19. В Украине она бесплатная.

Большинству людей, которые до сих пор не вакцинировались от COVID-19, достаточно получить одну прививку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по областям из-за сочетанного роста заболеваемости COVID-19 и гриппом.