Фото: Национальная полиция Украины

Во время застолья в Смеле обычный спор между знакомыми обернулся взрывом гранаты и смертью одного из мужчин

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В городе Смела Черкасской области произошел смертельный инцидент с применением боевой гранаты. Событие произошло 13 сентября. Во время застолья между двумя местными жителями возник спор, завершившийся трагедией. Согласно данным полиции, 54-летний мужчина в разгар конфликта бросил гранату Ф-1 у в сторону своего 40-летнего товарища.

Подозреваемый был заключен под арест

Пострадавший с многочисленными осколочными ранениями был доставлен в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь. Взрывом было повреждено и частное домовладение, где проходила встреча. Правоохранители, работавшие на месте происшествия, изъяли остатки боеприпаса и передали их на экспертизу в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Взрыв повредил частный дом

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Задержанному уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под арестом. В настоящее время идет досудебное расследование, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства происшествия.

