12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
16 вересня 2025, 15:53

Мережею шириться інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні – коментар патрульної поліції

16 вересня 2025, 15:53
Фото: Національна поліція України
Читайте также
Інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні не відповідає дійсності та є фейком

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У мережі поширюють інформацію про нібито підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху в Україні. Насправді зміни у розмірах штрафів не відбулися, і чинні тарифи залишаються без змін.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він зазначив, що поширювана інформація стосується лише законопроєктів, які наразі не розглянуті і не ухвалені парламентом.

Наголошується, що всі штрафи регулюються чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення. Жодних офіційних змін у розмірах покарань для водіїв не було.

У поліції закликають громадян користуватися тільки перевіреними джерелами інформації та не довіряти непідтвердженим повідомленням у соцмережах, щоб уникнути поширення фейків і паніки серед водіїв.

Раніше повідомлялося, українську блогерку Русалочку XL оштрафували майже на 5 млн грн за просування азартних ігор.

штраф ПДР поліція фейк дорожній рух водії Україна
На Черкащині чоловік загинув після вибуху гранати, кинутої знайомим
16 вересня 2025, 15:15
У Кривому Розі у каналізації знайшли недоношений плід дитини
16 вересня 2025, 14:11
COVID-19 в Україні: за тиждень – 19 смертей та майже 15 тисяч нових випадків
16 вересня 2025, 10:44
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
