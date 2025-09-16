Фото: Національна поліція України

Інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні не відповідає дійсності та є фейком

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У мережі поширюють інформацію про нібито підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху в Україні. Насправді зміни у розмірах штрафів не відбулися, і чинні тарифи залишаються без змін.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він зазначив, що поширювана інформація стосується лише законопроєктів, які наразі не розглянуті і не ухвалені парламентом.

Наголошується, що всі штрафи регулюються чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення. Жодних офіційних змін у розмірах покарань для водіїв не було.

У поліції закликають громадян користуватися тільки перевіреними джерелами інформації та не довіряти непідтвердженим повідомленням у соцмережах, щоб уникнути поширення фейків і паніки серед водіїв.

Раніше повідомлялося, українську блогерку Русалочку XL оштрафували майже на 5 млн грн за просування азартних ігор.