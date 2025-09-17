21:49  16 вересня
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
17 вересня 2025, 00:00

Ціни на молоко стабілізували: що буде з вартістю

17 вересня 2025, 00:00
Ілюстративне фото
Зростання цін на молоко потроху припинилось. Це сталось завдяки скорочення експорту до Євросоюзу та зниження цін на основні молочні продукти ринку

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 9 вересня, середня ціна трьох ґатунків молока становила 17,30 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,70 гривні більше відносно попереднього місяця. Наразі цінники такі:

  • закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила – 17,45 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,65 гривні більше відносно попереднього місяця;
  • вищий ґатунок коштував 17,15 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,55 гривні більше ніж місяць тому;
  • середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,80 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,60 гривні більше відносно попереднього місяця.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі пояснив, що ціни на молоко припинили зростати на фоні скорочення експорту до країн ЄС та зниження світових цін на вершкове масло, сухе молоко та інші молочні продукти.

"Призупинення росту цін на сире молоко на початку вересня є світовим трендом. Високі світові ціни на молочні продукти, особливо вершкове масло, підштовхувало ціну на молоко сировину вгору ще з другої половини 2024 року. Їх різке падіння на початку вересня цього року може змусити молочну переробку країн експортерів переглянути закупівельні ціни на молоко сировину в бік зниження. Тому в таких умовах українська продукція не цікава трейдерам з ЄС", - каже експерт.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
