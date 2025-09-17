Ілюстративне фото

Зростання цін на молоко потроху припинилось. Це сталось завдяки скорочення експорту до Євросоюзу та зниження цін на основні молочні продукти ринку

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 9 вересня, середня ціна трьох ґатунків молока становила 17,30 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,70 гривні більше відносно попереднього місяця. Наразі цінники такі:

закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила – 17,45 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,65 гривні більше відносно попереднього місяця;

вищий ґатунок коштував 17,15 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,55 гривні більше ніж місяць тому;

середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,80 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,60 гривні більше відносно попереднього місяця.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі пояснив, що ціни на молоко припинили зростати на фоні скорочення експорту до країн ЄС та зниження світових цін на вершкове масло, сухе молоко та інші молочні продукти.

"Призупинення росту цін на сире молоко на початку вересня є світовим трендом. Високі світові ціни на молочні продукти, особливо вершкове масло, підштовхувало ціну на молоко сировину вгору ще з другої половини 2024 року. Їх різке падіння на початку вересня цього року може змусити молочну переробку країн експортерів переглянути закупівельні ціни на молоко сировину в бік зниження. Тому в таких умовах українська продукція не цікава трейдерам з ЄС", - каже експерт.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.