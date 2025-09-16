12:05  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії

Cкриншот з трансляції
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик взяв участь у благодійному футбольному матчі, що пройшов у Лісабоні. На полі зустрілися збірна легенд світового футболу та команда зірок Португалії – як колишніх, так і нинішніх

Про це пише "Кореспондент", передає RegioNews.

Гра проходила у форматі два тайми по 40 хвилин.

Усик, який має контракт із житомирським ФК "Полісся", провів на полі близько 20 хвилин – частину першого тайму (17 хвилин) та вийшов знову з 74-ї по 80-ту хвилину. Голів або результативних передач він не записав на свій рахунок.

Збірна Португалії впевнено перемогла з рахунком 4:1. У її складі забивали Педру Паулета, Елдер Поштіга, Луїш Фігу та Пепе.

Єдиний м’яч за збірну Легенд Світу провів легендарний англієць Майкл Оуен.

Нагадаємо, 15 вересня у Лісабоні відбувся масштабний благодійний Матч Легенд, який зібрав зірок світового футболу з усього світу. Мета заходу – зібрати понад 1 мільйон євро, які будуть спрямовані на підтримку благодійних організацій, що допомагають у вирішенні соціальних та гуманітарних питань.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
