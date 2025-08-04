Фото: Инстаграм Игоря Омельченко

Юный вратарь, который является основным в молодежной команде, исчез посреди тренировочного лагеря и не выходит на связь

Об этом сообщил Игорь Бурбас на своем авторском проекте "BurBuzz", передает RegioNews.

Журналист Игорь Бурбас рассказал о том, что 19-летний голкипер криворожского футбольного клуба "Кривбасс" Игорь Омельченко не вернулся в Украину вместе с командой после завершения летних предсезонных сборов.

Коллеги по команде до сих пор не могут объяснить, куда исчез футболист. Есть информация, что Омельченко рассматривает возможность досрочно завершить спортивную карьеру, хотя у него остается действующий контракт с клубом. Вратарь готов отказаться от соглашения, осознавая возможные санкции со стороны клуба за нарушение контрактных обязательств.

Игорь Омельченко присоединился к "Кривбассу" летом 2022 года. В сезоне 2024/25 он провел 25 матчей за команду U-19, пропустив 49 голов. Контракт футболиста действует до лета 2026 года. На данный момент клуб и футболист не комментируют ситуацию.

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